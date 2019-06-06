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Халеп: на меня давил статус действующей победительницы «Ролан Гаррос»

Халеп: на меня давил статус действующей победительницы «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Третья ракетка планеты Симона Халеп из Румынии, проигравшая в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 17-летней американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 4:6, подвела итоги своего выступления на турнире.

«Анисимова отлично сыграла. Думаю, что сегодня я сделала всё, что могла. Я довольна результатом. Дойти до четвертьфинала турнира «Большого шлема» — очень неплохой показатель. Статус действующей победительницы «Ролан Гаррос» оказывал на меня давление, но у меня были хорошие матчи здесь и я покидаю этот турнир с позитивными мыслями.

Я не очень расстроена. Быть немного разочарованной после поражения — это нормально, но я чувствую себя хорошо. У меня будет несколько выходных, а затем начнётся травяной сезон. Может быть, я смогу провести его хорошо», — приводит слова Халеп WTA.

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17-летняя Аманда обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп и стала самой юной полуфиналисткой «шлемов» с 2007 года.
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