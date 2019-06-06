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Вылет последнего россиянина на «РГ» Карена Хачанова — в обзоре четвертьфиналов

Вылет последнего россиянина на «РГ» Карена Хачанова — в обзоре четвертьфиналов
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, в четвертьфинальном поединке проиграл четвёртой ракетке планеты, австрийцу Доминику Тиму, — 2:6, 4:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Хачанов оставался последним россиянином, продолжавшим борьбу на «Ролан Гаррос».

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Тим поспорит с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Серб одержал уверенную победу над пятым сеяным соревнований, немцем Александром Зверевым, со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут.

Посмотреть видеообзор четвертьфиналов Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде можно на «Чемпионате».

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