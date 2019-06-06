Вылет последнего россиянина на «РГ» Карена Хачанова — в обзоре четвертьфиналов
Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, в четвертьфинальном поединке проиграл четвёртой ракетке планеты, австрийцу Доминику Тиму, — 2:6, 4:6, 2:6.
Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Хачанов оставался последним россиянином, продолжавшим борьбу на «Ролан Гаррос».
За выход в финал Открытого чемпионата Франции Тим поспорит с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Серб одержал уверенную победу над пятым сеяным соревнований, немцем Александром Зверевым, со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут.
Посмотреть видеообзор четвертьфиналов Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде можно на «Чемпионате».
- 6 июня 2019
-
21:54
-
21:34
-
21:09
-
20:52
-
20:30
-
20:07
-
19:47
-
19:27
-
19:06
-
18:37
-
18:21
-
18:01
-
17:52
-
17:35
-
17:17
-
16:21
-
15:17
-
14:31
-
14:21
-
14:19
-
13:52
-
12:29
-
12:00
-
11:22
-
11:00
-
10:56
-
10:33
-
09:58
-
09:07
-
00:43
- 5 июня 2019
-
23:57
-
23:30
-
22:55
-
22:24
-
21:55
Партнерский контент