Джокович: моя главная мотивация — войти в историю

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович после победы над немцем Александром Зверевым (5) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 7:5, 6:2, 6:2 рассказал о том, что мотивирует его продолжать выступать на высоком уровне.



«Я думаю, чем дольше продолжается моя карьера, тем сильнее я ощущаю возможность войти в историю. Это одна из величайших мотиваций, которые у меня есть.



Нет лучшего способа творить историю в нашем виде спорта, чем одерживать победы на «Больших шлемах», демонстрировать свою лучшую игру на крупнейших турнирах и стараться удерживаться на первом месте мирового рейтинга как можно дольше. Эти достижения — вершина нашего вида спорта», — приводит слова Джоковича Tennis.com.



В полуфинале Открытого чемпионата Франции серб встретится с австрийцем Домиником Тимом (4), обыгравшим россиянина Карена Хачанова (10) со счётом 6:2, 6:4, 6:2.