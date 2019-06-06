Джокович: моя главная мотивация — войти в историю

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович после победы над немцем Александром Зверевым (5) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 7:5, 6:2, 6:2 рассказал о том, что мотивирует его продолжать выступать на высоком уровне.
«Я думаю, чем дольше продолжается моя карьера, тем сильнее я ощущаю возможность войти в историю. Это одна из величайших мотиваций, которые у меня есть.
Нет лучшего способа творить историю в нашем виде спорта, чем одерживать победы на «Больших шлемах», демонстрировать свою лучшую игру на крупнейших турнирах и стараться удерживаться на первом месте мирового рейтинга как можно дольше. Эти достижения — вершина нашего вида спорта», — приводит слова Джоковича Tennis.com.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции серб встретится с австрийцем Домиником Тимом (4), обыгравшим россиянина Карена Хачанова (10) со счётом 6:2, 6:4, 6:2.
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