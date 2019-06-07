Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Надаль в полуфинале «Ролан Гаррос»

Сегодня, 7 июня, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, и представитель Испании Рафаэль Надаль (2). Начало поединка запланировано на 13:50 мск.
По личным встречам впереди Рафаэль — 23-15. В последний раз Федерер победил Надаля на грунте в финале «Мастерса» в Мадриде в 2009 году.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Надаль на «Ролан Гаррос».
Победитель этого матча в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с австрийцем Домиником Тимом (4).
Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
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