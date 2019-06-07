Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Тим в полуфинале «Ролан Гаррос»

Сегодня, 7 июня, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и представитель Австрии Доминик Тим (4). Начало поединка запланировано на 15:50 мск.



По личным встречам впереди Новак — 6-2. На грунте соперники провели друг с другом 5 матчей, в 3 из них сильнее оказался серб.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Тим на «Ролан Гаррос».



Победитель этого матча в финале сыграет либо со швейцарцем Роджером Федерером (3), либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2).



Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.