Халеп — о фаворитах «Ролан Гаррос»: я уже ничему не удивлюсь

Действующая победительница Открытого чемпионата Франции румынка Симона Халеп, проигравшая в четвертьфинальном поединке 17-летней американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 4:6, поделилась своими суждениями о том, у кого из оставшихся теннисисток больше шансов на победу.
«Я уже ничему не удивлюсь в теннисе. Если мне нужно кого-то выбрать, это сложно. Думаю, у Анисимовой большие шансы, если она будет играть так же, как и сегодня: без эмоций и мыслей о результате. Она была довольно спокойна и показала, что способна на многое. Поэтому я думаю, что у неё есть шанс.
Хорошая возможность выиграть турнир и у Эшли Барти. Она очень талантлива и отлично чувствует мяч. Барти также хорошо смотрелась в предыдущих турнирах на грунте. У неё есть игра, с которой можно победить.
Конта в первый раз выигрывает матчи на «Ролан Гаррос». Всё может быть. Вондроушова и Анисимова очень молоды. Может повториться история 2017 года, и тогда кто-то из них выиграет титул. Это было бы потрясающе», — приводит слова Халеп WTA.
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