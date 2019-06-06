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Хачанов: сегодня прочувствовал, что Тим — один из лучших игроков мира на грунте

Хачанов: сегодня прочувствовал, что Тим — один из лучших игроков мира на грунте
Теннис / Roland Garros 2019 0

Посеянный под 10-м номером на Открытом чемпионате Франции россиянин Карен Хачанов, проигравший четвёртой ракетке мира, австрийцу Доминику Тиму, в матче за выход в полуфинал со счётом 2:6, 4:6, 2:6, подвёл итоги поединка.

«Сегодня я прочувствовал, что Тим — один из лучших игроков мира на грунте. На корте я ощутил на себе его силу. Это не просто разговоры. Я просматривал его матчи, поэтому знал, как он играет.

Сегодня мне было очень тяжело. Тим постоянно загонял меня в сложные ситуации, заставляя действовать агрессивно. Конечно, я мог бы сыграть лучше, реже ошибаться и выигрывать больше розыгрышей. Но это всегда сложно, когда понимаешь, как играет твой оппонент», — приводит слова Хачанова ATP.

В полуфинале «Ролан Гаррос» соперником Тима станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший немца Александра Зверева (5) со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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