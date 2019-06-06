Джокович: очень приятно играть вместе с такими легендами, как Надаль и Федерер

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович, обыгравший немца Александра Зверева (5) в четвертьфинальном поединке Открытого чемпионата Франции со счётом 7:5, 6:2, 6:2, поделился мыслями о том, что в 1/2 финала пробились только игроки из топ-4.



«Я думаю, здорово, что четвёрка лучших игроков борется за титул на крупнейшем турнире. Это привносит ещё большую конкуренцию и увеличивает важность матчей и турнира в целом.



Доминик Тим заслуженно находится там, где он сейчас. Он один из четырёх лучших игроков, особенно на грунте. На нём австриец демонстрирует свой лучший теннис. Он обладает огромной силой. Особенно хороши его форхенд и подача. Его бэкхенд также значительно улучшился за последние пару лет.



Мы всё ещё наслаждаемся играми лучших теннисистов на крупнейших турнирах. Я говорю о Федерере, Надале и о себе. Это приятно видеть. Я имею в виду, что эти два парня, Надаль и Федерер, возможно, величайшие легенды этого вида спорта и самые успешные игроки всех времён. Так что мне очень приятно играть вместе с ними и самому проводить отличную карьеру», — приводит слова Джоковича Metro.