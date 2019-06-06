Глава WTA раскритиковал организаторов «Ролан Гаррос» за перенос женских матчей

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала в своём «твиттере» заявление главы организации Стива Саймона по поводу переноса полуфинальных матчей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде с центральных стадионов на корт Симоны Матьё, значительно уступающий по вместимости.



«Несомненно, составление расписания было осложнено погодными условиями, и WTA понимает проблемы, с которыми столкнулись организаторы «Ролан Гаррос».



Но мы невероятно разочарованы переносом обоих женских полуфиналов на другие корты. Это решение несправедливо и неуместно. Четыре девушки, которые хорошо выступали и так далеко прошли, заслужили своё право сыграть на самых больших площадках.



Мы верим, что были возможны другие решения проблемы, которые принесли бы выгоду как болельщикам, так и игрокам», — заявил Саймон.