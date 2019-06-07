Конта: надеюсь, Маррей не испытывает боль и живет здоровой жизнью

Британская теннисистка Йоханна Конта, вышедшая в полуфинал Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде, прокомментировала возвращение экс первой ракетки мира Энди Маррея после перенесённой операции на тазобедренном суставе.



«Я давно не разговаривала с Энди и не видела его в течение некоторого времени. Может быть, мы пересекались перед тем, как я отправлялась в Париж или в Рим. Не могу вспомнить.



Маррей выступит только в парном разряде. Это означает, что его организм ещё восстанавливается. Я очень надеюсь, что Энди не испытывает боль и живет здоровой жизнью. Хорошо, что он возвращается на корт в парном разряде. Я думаю, для него это здорово», — приводит слова Конты Tennis World USA.

