Анисимова — о победе над Халеп: это просто безумие

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями от победы в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» с действующей чемпионкой румынкой Симоной Халеп со счётом 6:2, 6:4.
«Это просто сумасшествие. Не могу поверить в этот результат. Возможность сыграть с Симоной — это нечто потрясающее, но такой итог — это просто безумие.
Я провела лучший матч в своей жизни. Не знаю, как мне это удалось. Я вообще не нервничала. Я просто была в восторге от такого шанса. В предыдущих матчах я чувствовала себя не лучшим образом, но в игре с Халеп всё было здорово. Так приятно играть, когда чувствуешь себя отлично. Именно поэтому я так хорошо провела первый сет. Но, выиграв его, подумала: «Надо сделать это вновь», — цитирует Анисимову официальный сайт тура.
В полуфинале Аманда сыграет с австралийкой Эшли Барти.
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