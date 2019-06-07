Анисимова — о победе над Халеп: это просто безумие

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями от победы в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» с действующей чемпионкой румынкой Симоной Халеп со счётом 6:2, 6:4.

«Это просто сумасшествие. Не могу поверить в этот результат. Возможность сыграть с Симоной — это нечто потрясающее, но такой итог — это просто безумие.

Я провела лучший матч в своей жизни. Не знаю, как мне это удалось. Я вообще не нервничала. Я просто была в восторге от такого шанса. В предыдущих матчах я чувствовала себя не лучшим образом, но в игре с Халеп всё было здорово. Так приятно играть, когда чувствуешь себя отлично. Именно поэтому я так хорошо провела первый сет. Но, выиграв его, подумала: «Надо сделать это вновь», — цитирует Анисимову официальный сайт тура.

В полуфинале Аманда сыграет с австралийкой Эшли Барти.

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Действующая чемпионка Халеп проиграла 17-летней Анисимовой в 1/4 финала «РГ»