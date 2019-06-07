Тим: Джокович играет в лучший теннис в своей жизни

Австрийский теннисист Доминик Тим, обыгравший в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции россиянина Карена Хачанова со счётом 6:2, 6:4, 6:2, поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем.

«Я выйду на корт с намерением выложиться по полной. Надеюсь, результат будет позитивный, но меня ждёт непростое испытание. Новак вновь находится в отличной форме. Он играет в лучший теннис в своей жизни. Помимо меня в полуфинале сыграют три лучших теннисиста всех времён. Вы понимаете, как мне непросто», — приводит слова Тима официальный сайт тура.

Вторую полуфинальную пару составили испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.