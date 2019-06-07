Джокович: если Тим продолжит так играть, то будет в финалах не только на грунте

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции представителя Германии Александра Зверева со счётом 7:5, 6:2, 6:2, поделился ожиданиями от матча с австрийцем Домиником Тимом.



«Кажется, сотрудничество с Николасом Массу очень помогло ему. Особенно в психологическом плане. Это видно в решающих матчах. Кажется, у них всё складывается отлично. Если он продолжит так играть не только на грунте, то мы будем чаще видеть его в финалах и на других покрытиях», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

Вторую полуфинальную пару составили испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.



Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.