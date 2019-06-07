Тренер Федерера: Роджер не будет фаворитом в матче с Надалем
Северин Люти, тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, поделился ожиданиями от противостояния подопечного с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
«Конечно, Роджер не будет фаворитом в матче с Рафой. Однако раньше он уже доказывал, что может быть очень опасен, если играет, не испытывая давления», — приводит слова Люти SRF.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Надаль на «Ролан Гаррос».
Победитель этого матча в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с австрийцем Домиником Тимом. Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
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