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Тренер Федерера: Роджер не будет фаворитом в матче с Надалем

Тренер Федерера: Роджер не будет фаворитом в матче с Надалем
Теннис / Roland Garros 2019 0

Северин Люти, тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, поделился ожиданиями от противостояния подопечного с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

«Конечно, Роджер не будет фаворитом в матче с Рафой. Однако раньше он уже доказывал, что может быть очень опасен, если играет, не испытывая давления», — приводит слова Люти SRF.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Надаль на «Ролан Гаррос».

Победитель этого матча в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с австрийцем Домиником Тимом. Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

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