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Кинг: понимаю злость Тима, но не думаю, что дело в Серене

Кинг: понимаю злость Тима, но не думаю, что дело в Серене
Теннис / Roland Garros 2019 0

Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира 75-летняя Билли Джин Кинг прокомментировала ситуацию вокруг американки Серены Уильямс и австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате Франции. Бывшая первая ракетка мира, проигравшая в третьем круге, отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать общение австрийца с журналистами раньше времени.

«Я понимаю злость Тима, но не думаю, что всё произошло из-за Серены. Я сама была игроком и знаю, что после поражения хочется покинуть турнир как можно скорее. Я понимаю грусть Серены. Думаю, в данной ситуации произошло недопонимание», — приводит слова Кинг Tennis World USA.

Тим в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

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И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.
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