19-летняя Вондроушова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту, посеянную под 26-м номером, со счётом 7:5, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
Маркета 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. В обоих сетах Вондроушова отыгралась со счёта 3:5.
19-летняя чешка впервые вышла в финал соревнований «Большого шлема».
В финале Вондроушова сыграет либо с австралийкой Эшли Барти (8), либо с американкой Амандой Анисимовой.
В 2018 году победительницей грунтового турнира «Большого шлема» стала румынка Симона Халеп. В финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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