Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

19-летняя Вондроушова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос»

19-летняя Вондроушова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту, посеянную под 26-м номером, со счётом 7:5, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Маркета 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. В обоих сетах Вондроушова отыгралась со счёта 3:5.

19-летняя чешка впервые вышла в финал соревнований «Большого шлема».

В финале Вондроушова сыграет либо с австралийкой Эшли Барти (8), либо с американкой Амандой Анисимовой.

В 2018 году победительницей грунтового турнира «Большого шлема» стала румынка Симона Халеп. В финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

07 июня 2019 года, пятница. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Йоханна Конта
26
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
0 : 2
Маркета Вондроушова
38
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
1 2 3
           
5 6 2  
7 7 7  
           
Вондроушова ответила на вопрос о том, сможет ли она выиграть «Ролан Гаррос»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент