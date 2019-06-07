19-летняя Вондроушова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту, посеянную под 26-м номером, со счётом 7:5, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Маркета 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. В обоих сетах Вондроушова отыгралась со счёта 3:5.

19-летняя чешка впервые вышла в финал соревнований «Большого шлема».

В финале Вондроушова сыграет либо с австралийкой Эшли Барти (8), либо с американкой Амандой Анисимовой.

В 2018 году победительницей грунтового турнира «Большого шлема» стала румынка Симона Халеп. В финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.