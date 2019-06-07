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Чань Латиша и Додиг защитили титул на «Ролан Гаррос» в миксте

Чань Латиша и Додиг защитили титул на «Ролан Гаррос» в миксте
Теннис / Roland Garros 2019 0

Представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте. В финале они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича, посеянных под вторым номером, со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Чань Латиша и Иван 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

29-летняя Чань Латиша и 34-летний Додиг второй год подряд выигрывают грунтовый турнир «Большого шлема». В финале прошлогоднего розыгрыша Открытого чемпионата Франции они также оказались сильнее Дабровски и Павича — 6:1, 6:7 (5:7), [10:8].

07 июня 2019 года, пятница. 14:10 МСК
Ролан Гаррос — микст. Финал
Матч окончен
Чань Латиша
Китайский Тайбэй
Чань Латиша
Иван Додиг
Хорватия
Иван Додиг
Ч. Латиша И. Додиг
2 : 0
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Г. Дабровски М. Павич
1 2 3
           
6 7 7  
1 6 5  
           
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