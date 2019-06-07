Чань Латиша и Додиг защитили титул на «Ролан Гаррос» в миксте

Представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте. В финале они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича, посеянных под вторым номером, со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Чань Латиша и Иван 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

29-летняя Чань Латиша и 34-летний Додиг второй год подряд выигрывают грунтовый турнир «Большого шлема». В финале прошлогоднего розыгрыша Открытого чемпионата Франции они также оказались сильнее Дабровски и Павича — 6:1, 6:7 (5:7), [10:8].