Чань Латиша и Додиг защитили титул на «Ролан Гаррос» в миксте
Представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте. В финале они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича, посеянных под вторым номером, со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Чань Латиша и Иван 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
29-летняя Чань Латиша и 34-летний Додиг второй год подряд выигрывают грунтовый турнир «Большого шлема». В финале прошлогоднего розыгрыша Открытого чемпионата Франции они также оказались сильнее Дабровски и Павича — 6:1, 6:7 (5:7), [10:8].
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