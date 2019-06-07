Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Соболенко не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Соболенко не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Теннис / Roland Garros 2019 0

На Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде определились финалисты. Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович, посеянные под вторым номером, в полуфинале уверенно обыграли бельгийку Элисе Мертенс и представительницу Беларуси Арину Соболенко (6) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Тимя и Кристина дважды подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

В финале «Ролан Гаррос» Бабош и Младенович сыграют с китаянками Дуань Инъин и Чжэн Сайсай, которые оказались сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс и шведки Юханны Ларссон (15) со счётом 6:4, 6:4.

07 июня 2019 года, пятница. 14:15 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
Э. Мертенс А. Соболенко
0 : 2
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Т. Бабош К. Младенович
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
07 июня 2019 года, пятница. 13:40 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
Юханна Ларссон
Швеция
Юханна Ларссон
К. Флипкенс Ю. Ларссон
0 : 2
Дуань Инъин
Китай
Дуань Инъин
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
Д. Инъин Ч. Сайсай
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
Младенович и Мертенс поспорят за звание первой ракетки мира по итогам «РГ»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент