Соболенко не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде

На Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде определились финалисты. Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович, посеянные под вторым номером, в полуфинале уверенно обыграли бельгийку Элисе Мертенс и представительницу Беларуси Арину Соболенко (6) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Тимя и Кристина дважды подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

В финале «Ролан Гаррос» Бабош и Младенович сыграют с китаянками Дуань Инъин и Чжэн Сайсай, которые оказались сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс и шведки Юханны Ларссон (15) со счётом 6:4, 6:4.