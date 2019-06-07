Невероятный матч Барти с Анисимовой и прорыв Вондроушовой — в обзоре «РГ»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту, посеянную под 26-м номером, со счётом 7:5, 7:6 (7:2).

В поединке за титул 19-летняя чешка поспорит с 23-летней австралийкой Эшли Барти (8), которая одолела американку Аманду Анисимову — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Видеообзор полуфинальных матчей «Ролан Гаррос» доступен на «Чемпионате».

Для Вондроушовой и Барти предстоящий финал станет первым в карьере на соревнованиях «Большого шлема» в одиночном разряде.

В 2018 году победительницей грунтового турнира «Большого шлема» стала румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

19-летняя Вондроушова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос»

Барти одолела 17-летнюю Анисимову в полуфинале «Ролан Гаррос»