Касаткина: выхожу из ямы, в которой находилась последние несколько месяцев

Российская теннисистка Дарья Касаткина отметила, что осталась довольна своей подготовкой к Открытому чемпионату Франции—2019.

В одиночном разряде «Ролан Гаррос» 22-летняя спортсменка во втором круге проиграла Монике Пуиг из Пуэрто-Рико — 3:6, 1:6. В парном разряде уроженка Тольятти вместе с эстонкой Анетт Контавейт не сумели выйти в четвертьфинал, уступив со счётом 7:5, 5:7, 4:6 китаянкам Дуань Инъин/Чжэн Сайсай.

«Пока у меня нет постоянного тренера, подготовка прошла не так, как в прошлом или позапрошлом годах. Я занималась в академии Карлоса Мартинеса в Барселоне, тренировалась очень хорошо и, скажем так, сейчас выхожу из той ямы, в которой находилась последние несколько месяцев. Уже намного лучше чувствую себя на корте, удары возвращаются, желание играть. Поэтому я довольна тем, как прошла подготовка к «Ролан Гаррос», — заявила Касаткина в интервью Eurosport.