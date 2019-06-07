Тренер Уильямс не уверен, что Серена сыграет турнир перед Уимблдоном

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу не уверен, что теннисистка сыграет какой-либо турнир на траве перед Уимблдоном. Серена испытывает проблемы с правым коленом. Играя через боль, на «Ролан Гаррос» Уильямс дошла только до третьего круга.

В последний раз Серена играла травяной турнир перед Уимблдоном в 2011 году, но после раннего вылета с Открытого чемпионата Франции не исключила такой возможности.

«Не уверен, что Серена будет играть перед Уимблдоном, потому что цель – избежать травм и боли, после чего мы должны усердно работать. Если она сможет сыграть – отлично, но я не уверен.

Она немного травмирована, поэтому нам нужно решить эту проблему. Точнее, даже две. Первая в том, что она не может надлежащим образом подготовиться, а во-вторых, она играет через боль. В Париже мы посетили врача, с которым я работаю 20 лет. Думаю, всё будет хорошо.

Не стоило ли пропустить «Ролан Гаррос»? Вероятно, лучше не играть, когда не готов. Но Серена за свою карьеру находила способы выиграть, не будучи готовой, довольно-таки много раз. Она побеждала на «Ролан Гаррос» с температурой 40 градусов. Она выигрывала Australian Open, когда не должна была играть… Но с Сереной нет никаких правил», — приводит слова Муратоглу Reuters.

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