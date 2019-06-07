Полуфинал Джокович — Тим на «Ролан Гаррос» во второй раз прерван из-за дождя

Полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции между сербом Новаком Джоковичем, посеянным под первым номером, и четвёртой ракеткой турнира Домиником Тимом из Австрии второй раз прерван из-за дождя.

Первый перерыв случился после пятого гейма второго сета, но не продлился и 10 минут. Второй раз, теперь на более длительное время, теннисисты покинули на корт после четвёртого гейма третьего сета. Счёт на данный момент 6:2, 3:6, 3:1 в пользу Тима, который будет подавать после возобновления встречи.

По личным встречам впереди Новак — 6-2. На грунте соперники провели друг с другом 5 матчей, в 3 из них сильнее оказался серб.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию полуфинального матча Джокович — Тим на «Ролан Гаррос».

Встреча возобновится не ранее 19:05 мск.