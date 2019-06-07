Вавринка отказался от участия на турнире в Штутгарте

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что из-за усталости после матчей «Ролан Гаррос» не выступит на турнире в Штутгарте, который пройдёт с 10 по 16 июня.
«С большим сожалением, должен объявить, что в этом году я не смогу сыграть в Штутгарте. Я всё ещё восстанавливаюсь после «Ролан Гаррос» и, к сожалению, ещё не готов соревноваться на высшем уровне из-за усталости после продолжительных матчей в Париже.
Я с нетерпением ждал возвращения в Штутгарт, так как у меня прекрасные воспоминания о турнире 2007 года, когда в финале я уступил Рафаэлю Надалю. Турнир и фанаты в Штутгарте просто замечательные! Надеюсь вернуться в следующем году и с нетерпением жду встречи со всеми вами в ближайшее время», — написал Вавринка на своей странице в «Твиттере».
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