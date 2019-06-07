Джокович и Тим доиграют полуфинал «Ролан Гаррос» 8 июня

Полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции между первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, и четвёртым сеяным, Домиником Тимом из Австрии, будет доигран 8 июня.
Встреча дважды прерывалась из-за дождя. Первый перерыв случился после пятого гейма второго сета, но не продлился и 10 минут. Второй раз теннисисты покинули корт после четвёртого гейма третьего сета. Организаторы надеялись возобновить матч после 19:05 мск, но погодные условия не улучшились.
На момент остановки встречи счёт был 6:2, 3:6, 3:1 в пользу Тима, который будет подавать после возобновления встречи 8 июня в 13:00 мск.
По личным встречам впереди Джокович — 6-2. На грунте соперники провели друг с другом 5 матчей, в 3 из них сильнее оказался серб.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Джокович — Тим на «Ролан Гаррос».
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