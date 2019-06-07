Убедительная победа Надаля над Федерером — в обзоре полуфинала «Ролан Гаррос»

Представляем видеообзор полуфинального матча Открытого чемпионата Франции между второй ракеткой соревнований, испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, и третьим сеяным, швейцарцем Роджером Федерером. Надаль за 2 часа 26 минут в трёх сетах нанёс поражение Федереру со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
Действующий чемпион «Ролан Гаррос» трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Федерера 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
По личным встречам счёт стал 24-15 в пользу испанца. При этом Надаль в 14-й раз выиграл у Федерера на грунте.
В финальном матче за 12-й титул на «Ролан Гаррос» Надаль сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с австрийцем Домиником Тимом (4). Их полуфинальная встреча была прервана из-за дождя, когда счёт был 6:2, 3:6, 3:1 в пользу Тима. Австриец будет подавать после возобновления матча 8 июня в 13:00 мск.
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