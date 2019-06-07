Источник: матч Джоковича и Тима был перенесён из-за сильного, порывистого ветра

Стали известны причины переноса полуфинального матча «Ролан Гаррос» между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом. Матч был остановлен из-за дождя при счёте 6:2, 3:6, 3:1 в пользу австрийского теннисиста и не был возобновлён.

Как выяснилось, рефери перенесли продолжение встречи на 8 июня не столько из-за дождя, сколько из-за сильного, порывистого ветра. При этом прошёл слух, что матч не возобновился из-за ухода Джоковича.

«Поговорил с директором Открытого чемпионата Франции Ги Форже, который подтвердил, что игра была перенесена из-за прогноза дождя и сильного ветра. Джокович и Тим вместе узнали о решении рефери. «Люди думали, что Новак ушёл и поэтому мы отменили матчи, но это чушь», — сказал Форже», — написал в своём «твиттере» корреспондент The New York Times Кристофер Клэри.

«Мне сказали, что рефери решил отменить игру задолго до наступления темноты, потому что условия становились «всё более и более сложными». Решение было принято из-за порывов ветра до 90 км/ч и прогноза новых ливней в начале вечера», — сообщил в «Твиттере» корреспондент ВВС Рассел Фуллер.

Джокович и Тим доиграют полуфинал «Ролан Гаррос» 8 июня