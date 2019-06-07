Федерер: я получил удовольствие от грунтового сезона и «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, проигравший в полуфинале «Ролан Гаррос» испанцу Рафаэлю Надалю — 3:6, 4:6, 2:6, дал болельщикам надежду, что снова сыграет на Открытом чемпионате Франции.

«Думаю, это был отличный турнир. Мне очень понравилось. Поддержка болельщиков не могла быть лучше. Возможно, одна из лучших за всю мою 20-летнюю карьеру. Болельщики всегда были рядом со мной, поддерживали меня на тренировках, на матчах и всегда были рады видеть меня, где бы я ни появлялся. Это было приятно. Знаете, я сам удивлён, что так далеко зашёл на этом турнире и насколько хорошо мог играть на протяжении всего турнира.

Что касается следующего года, то, как и про любой другой турнир, я пока не знаю. Посмотрим, как получится. Но я точно получил удовольствие от грунтового сезона и Открытого чемпионата Франции, так что, думаю, это повысит шансы на возвращение», — приводит слова Федерера Reuters.