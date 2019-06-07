Ведущая Eurosport принесла извинения Джоковичу за непроверенную информацию

Ведущая канала Eurosport австрийская теннисистка Барбара Шетт принесла извинения Новаку Джоковичу и Доминику Тиму за то, что дезинформировала болельщиков, говоря о причине переноса полуфинального матча сербского и австрийского теннисистов на «Ролан Гаррос».
Шетт в эфире сообщила, что Джокович покинул корты «Ролан Гаррос» во время остановки, связанной с дождём, не дожидаясь официального объявления о переносе матча на 8 июня.
«К сожалению, неверная информация была передана мне во время эфира. Новак и Доминик покинули корты после того, как судья сказал им, что игра перенесена. Я искренне извиняюсь за это, и я официально исправлю это завтра!» — написала Шетт на своей странице в «Твиттере».
Непроверенная информация Eurosport стала поводом для многочисленных комментариев в мировых СМИ, а также заставила организаторов «Ролан Гаррос» назвать официальную причину переноса матча. Оказалось, что полуфинал был перенесён вовсе не из-за дождя, а из-за усилившегося порывистого ветра.
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