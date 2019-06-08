Зверев: больше всего шансов на удачное выступление будет на US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев, покинувший «Ролан Гаррос» на стадии четвертьфинала, где проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:2, 6:2, сказал, что рассчитывает на более удачное выступление на US Open.
«Где будет больше всего шансов удачно выступить? Думаю, в этом году — на US Open. Но посмотрим, как всё будет складываться.
Чувствую, что нахожусь на этапе, когда могу пройти дальше, чем четвертьфинал турнира «Большого шлема». Вы знаете, после жеребьёвки «Ролан Гаррос» я понимал, что буду в четвертьфинале, и надеялся на этот матч, правда. Но, как только первый сет в матче с Джоковичем был проигран, играть стало очень трудно.
В четвертьфиналы выходят только классные игроки. Те, кто по-настоящему этого заслуживает. Буду тренироваться, чтобы стать лучше», — приводит слова Зверева Tennis World USA.
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