Хачанов: постараюсь достичь большего в ближайшем будущем

Россиянин теннисист Карен Хачанов после поражения в четвертьфинальной встрече «Ролан Гаррос» с четвёртой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом со счётом 2:6, 4:6, 2:6 поблагодарил французскую публику и сказал, что постарается достичь лучших результатов в ближайшем будущем.
«Не смог проявить себя в четвертьфинале, но я вернусь сильнее. Доминик Тим был слишком хорош!
Это отличный турнир в Париже, перед потрясающей публикой!
Надеюсь продолжать в том же духе и постараться достичь большего в ближайшем будущем! Спасибо, Париж. До следующего года», — написал Хачанов в «Твиттере».
Напомним, 23-летний уроженец Москвы стал первым с 2010 года российским теннисистом, вышедшим в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Ранее это достижение покорилось Михаилу Южному.
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