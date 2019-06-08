Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов: постараюсь достичь большего в ближайшем будущем

Хачанов: постараюсь достичь большего в ближайшем будущем
Теннис / Roland Garros 2019 0

Россиянин теннисист Карен Хачанов после поражения в четвертьфинальной встрече «Ролан Гаррос» с четвёртой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом со счётом 2:6, 4:6, 2:6 поблагодарил французскую публику и сказал, что постарается достичь лучших результатов в ближайшем будущем.

«Не смог проявить себя в четвертьфинале, но я вернусь сильнее. Доминик Тим был слишком хорош!
Это отличный турнир в Париже, перед потрясающей публикой!

Надеюсь продолжать в том же духе и постараться достичь большего в ближайшем будущем! Спасибо, Париж. До следующего года», — написал Хачанов в «Твиттере».

Напомним, 23-летний уроженец Москвы стал первым с 2010 года российским теннисистом, вышедшим в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Ранее это достижение покорилось Михаилу Южному.

Хачанов — первый российский теннисист с 2010 года, вышедший в 1/4 финала «РГ»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент