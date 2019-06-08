Победительница двух ТБШ: Осаке повезло, что живёт в США, а не в Японии

Победительница двух турниров «Большого шлема» китайская теннисистка Ли На считает, что её коллеге Наоми Осаке легче выступать, поскольку она живет и тренируется в США, а не в Японии.
«Если захочет, она сможет легко выиграть 10 турниров «Большого шлема». Осака достаточно сильна. Для её возраста у неё уже большой опыт на корте. Она знает, что нужно делать, будучи умной теннисисткой.
Ей повезло, она не живет в Японии. Она тренируется в Америке, и это хорошо для неё. Если бы Наоми жила в Японии, ей было бы в сто раз сложнее», — приводит слова китайской теннисистки CNN.
Осака является победительницей двух последних турниров «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США она обыграла американку Серену Уильямс, а в финале Australian Open – чешку Петру Квитову. На текущем «Ролан Гаррос» она выбыла в третьем круге, проиграв Катержине Синяковой.
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