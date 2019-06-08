Федерер рассказал, что в матче с Надалем не смог приспособиться к сильному ветру

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, проигравший в полуфинале «Ролан Гаррос» Рафаэлю Надалю — 3:6, 4:6, 2:6, признал превосходство испанца, отметив, что, в отличие от соперника, не смог приспособиться к невероятному ветру на корте в Париже.
«Первый сет мы привыкали к условиям. Было невероятно ветрено. Особенно для такого большого матча. Знаете, это очень сложно. В такие моменты вы просто пытаетесь понять, что можно себе позволить, а что — нет. Играть более плоско или с большим вращением? Держать ли мяч в игре? Такая история была в первом сете, более или менее.
Было бы замечательно выиграть его. Но в таких условиях мы оба знали, что многое может произойти. Порыв ветра, когда вы попадаете при счёте 30:40, и ты понимаешь, что больше не контролируешь вещи, как в нормальных условиях.
Очень жаль, что проиграл подачу в втором сете, когда вёл — 2:0 и ветер дул мне в спину. Если бы не допустил тот брейк, то партия могла бы закончиться по-другому. А против ветра держать подачу, когда принимает игрок уровня Рафы, очень сложно. Он почти не промахивается.
Но ветер дул для нас обоих. Рафа был сильнее, в этом нет никаких сомнений. У меня были маленькие шансы, но их оказалось недостаточно для победы», — приводит слова Федерера Daily Express.
- 8 июня 2019
-
14:13
-
12:48
-
12:03
-
11:35
-
10:44
-
10:11
-
09:48
-
09:46
-
00:57
- 7 июня 2019
-
23:56
-
23:38
-
23:17
-
22:51
-
22:20
-
21:34
-
20:25
-
19:57
-
19:34
-
19:01
-
18:38
-
17:23
-
16:54
-
16:37
-
16:32
-
15:57
-
15:43
-
15:30
-
14:35
-
14:02
-
13:53
-
13:03
-
12:40
-
12:00
-
11:25
-
10:41