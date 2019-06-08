Федерер рассказал, что в матче с Надалем не смог приспособиться к сильному ветру

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, проигравший в полуфинале «Ролан Гаррос» Рафаэлю Надалю — 3:6, 4:6, 2:6, признал превосходство испанца, отметив, что, в отличие от соперника, не смог приспособиться к невероятному ветру на корте в Париже.

«Первый сет мы привыкали к условиям. Было невероятно ветрено. Особенно для такого большого матча. Знаете, это очень сложно. В такие моменты вы просто пытаетесь понять, что можно себе позволить, а что — нет. Играть более плоско или с большим вращением? Держать ли мяч в игре? Такая история была в первом сете, более или менее.

Было бы замечательно выиграть его. Но в таких условиях мы оба знали, что многое может произойти. Порыв ветра, когда вы попадаете при счёте 30:40, и ты понимаешь, что больше не контролируешь вещи, как в нормальных условиях.

Очень жаль, что проиграл подачу в втором сете, когда вёл — 2:0 и ветер дул мне в спину. Если бы не допустил тот брейк, то партия могла бы закончиться по-другому. А против ветра держать подачу, когда принимает игрок уровня Рафы, очень сложно. Он почти не промахивается.

Но ветер дул для нас обоих. Рафа был сильнее, в этом нет никаких сомнений. У меня были маленькие шансы, но их оказалось недостаточно для победы», — приводит слова Федерера Daily Express.