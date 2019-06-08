Тим обыграл Джоковича и встретится с Надалем в финале «Ролан Гаррос»

Во втором полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, проиграл представителю Австрии Доминику Тиму (4) со счётом 2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7. Продолжительность поединка составила 4 часа 19 минут.

Уроженец Белграда выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. В активе его соперника 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 9 сделанных брейков.

Напомним, игра началась вчера, 7 июня, но была перенесена из-за дождя и сильного ветра.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Тим на «Ролан Гаррос».

В решающей встрече Тим сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.