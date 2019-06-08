Джокович: в правилах нет отмены матча из-за ветра

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» от австрийца Доминика Тима — 2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7. Накануне матч был перенесён в середине третьего сета из-за усилившихся порывов ветра.
«Спросите организаторов, почему они отменили матч вчера. Как мне сказали, нет никаких правил относительно ветра, хотя трудно показать всё, на что способен, в условиях урагана. А так, если никакие предметы не прилетели на корт, то можно играть. Но вчера я ушёл уже после того, как матч был отменён.
Я не показал свой лучший теннис, но не хочу оправдываться. Я позволил Тиму вернуться в игру с 30:0 в последнем гейме. В итоге он выиграл — сделал то, что хотел. Я поздравил Доминика, он сыграл великолепно, его удары были фантастическими и доставили мне немало неприятностей», — приводит слова Джоковича Ubitennis.
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