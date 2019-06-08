Барти — первая австралийка за 46 лет, выигравшая «Ролан Гаррос»

23-летняя теннисистка Эшли Барти стала первой представительницей Австралии за 46 лет, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В 1973 году Маргарет Корт выиграла свой последний из пяти титулов на Открытом чемпионате Франции.
Для Барти титул в Париже только пятый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема». Последний раз австралийская теннисистка выигрывала титул мэйджора в 2011 года, когда чемпионкой US Open в одиночном разряде стала Саманта Стосур.
23-летний австралиец становится первым из своей страны, кто выиграл крупный титул с Саманты Стосур на 2011, обеспечив победу после 70 минут на суде Филиппа-Шатриера.
В финале Открытого чемпионата Франции восьмая сеяная Барти в двух сетах нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.
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