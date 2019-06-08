Чесноков: не хочется повторения прошлогоднего финала «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров серии «Мастерс» российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего мужского финала «Ролан Гаррос», в котором, как и год назад, сыграют испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. В 2018 году победу со счётом 6:4, 6:3, 6:2 одержал Надаль.

«Сегодняшний матч между Джоковичем и Тимом был потрясающим. Из-за плохой погоды играли два дня, то есть фактически без отдыха. Сегодня, доигрывая матч, они провели на корте два с половиной часа.



Завтра Тиму надо будет играть финал против Надаля. Если он восстановится, то сможет провести хороший матч, потому что сейчас австриец в потрясающей форме. В прошлом году они уже встречались в финале «Ролан Гаррос», и, честно говоря, тогда Тим не был готов к финалу.



Я думаю, что опыт проигрыша прошлого года должен повлиять на Доминика.

Надаль сейчас тоже находится в хорошей форме. Он сыграл свой матч в пятницу, и у него есть больше времени для восстановления. Мне не хочется видеть повторения прошлогоднего финала «Ролан Гаррос», когда всё было «в одни ворота». Завтра я ожидаю хорошего матча», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.