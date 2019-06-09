Джокович поругался с судьёй на вышке во время полуфинала «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович начал спорить с судьёй в пятом сете полуфинального матча Открытого чемпионата Франции с австрийцем Домиником Тимом, получив предупреждение за неспортивное поведение.

«Вы начинаете отсчёт через секунду после окончания розыгрыша. По правилам полагается 25 секунд? Да, это так. Но вы понимаете, как можно подать через 25 секунд после такого розыгрыша и когда зрители продолжают хлопать? Понимаете, да? Отлично», — сказал Джокович.

Матч закончился победой Тима в пяти сетах со счётом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

В решающей встрече австриец сыграет со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Испанец является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.