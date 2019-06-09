Текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Тим — Надаль

Сегодня, 9 июня, пройдёт финал Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде, в котором сразятся представитель Испании Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, и австриец Доминик Тим (4). Начало поединка запланировано на 16:00 мск.

В последних десяти встречах Надаль победил семь раз, Тим выигрывал трижды.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Надаль на «Ролан Гаррос».

В полуфиналах Тим в пяти сетах переиграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5. Рафаэль нанёс поражение швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале он выиграл у Тима — 6:4, 6:3, 6:2.