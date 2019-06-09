Южный: до «Ролан Гаррос» Надаль особо не выделялся на фоне других игроков

Российский теннисист Михаил Южный поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Франции, в котором испанец Рафаэль Надаль сыграет с представителем Австрии Домиником Тимом.

«Тим находится в более сложных условиях, чем Надаль. Я думаю, что физически он успеет восстановиться, потому что не так много играли Доминик и Новак в субботу. По физической нагрузке проблем не будет. Эти перерывы очень сильно бьют не по физическому состоянию, а по психологическому.

Другое дело, сможет ли австриец на протяжении всего матча держать уровень внимания и уровень такой игры, который ему позволял обыгрывать Джоковича. С Надалем же игра будет чуть другая.

Результаты испанца на этом покрытии говорят сами за себя, но если мы отбросим всю предысторию его выступлений, то в этом году до «Ролан Гаррос» он особо не выделялся на фоне других игроков, выступающих на грунте. Да, Надаль набрал очень хороший ход. Это показал турнир в Риме, это показывает и «Ролан Гаррос». Он уверенно идёт по сетке, поэтому, конечно, он фаворит. Но Тим его обыгрывал, в том числе на грунте. Тем более, что для австрийца это второй финал «Ролан Гаррос», поэтому мне кажется, что Доминику будет психологически попроще», — сказал Южный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.