Младенович — о титуле первой ракетки мира: это что-то абсолютно сумасшедшее

Французская теннисистка Кристина Младенович поделилась впечатлениями от третьей победы на турнирах «Большого шлема» в женском парном разряде, после которой она станет первой ракеткой мира в парном рейтинге WTA.

В финале «Ролан Гаррос» в женском парном разряде Младенович и венгерка Тимя Бабош в двух сетах разгромили китайский дуэт Дуань Инъин/Чжэн Сайсай со счётом 6:2, 6:3. Ранее Младенович выигрывала Открытый чемпионат Франции — 2016 и Australian Open – 2018.

«Каждая из побед на турнирах «Большого шлема» особенная, запоминающаяся и вызывает много эмоций. Но думаю, что эта самая важная и особенная для меня, потому что я стала первой ракеткой мира.

Это что-то абсолютно сумасшедшее. До сих пор не понимаю, что это значит. Трудно описать то, что останется со мной на всю жизнь. Это достижение будет рядом с моим именем на протяжении всей карьеры в качестве моего лучшего рейтинга. Это невероятно», — приводит слова Младенович пресс-служба WTA.