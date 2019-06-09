Надаль первым в истории 12 раз выиграл один турнир «Большого шлема»
Испанец Рафаэль Надаль стал первым теннисистом в истории, который 12 раз выиграл один турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. До победы на Открытом чемпионате Франции – 2019 Надаль делил лидерство с австралийской спортсменкой Маргарет Корт, которая 11 раз выигрывала Australian Open.
В финальном матче «Ролан Гаррос» второй сеяный Надаль за 3 часа нанёс поражение четвёртой ракетке турнира, австрийцу Доминику Тиму, со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале «Ролан Гаррос», тот матч завершился победой Надаля в трёх сетах — 6:4, 6:3, 6:2.
Ранее Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» в 2005-2008, 2010-2014, 2017 и 2018 годах.
Всего в активе Надаля 18 титулов турниров «Большого шлема».
Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос», победив в финале Тима
- 9 июня 2019
-
19:41
-
19:17
-
19:06
-
14:54
-
13:54
-
12:09
-
11:16
-
10:30
-
00:34
- 8 июня 2019
-
22:49
-
21:37
-
21:25
-
21:07
-
19:21
-
19:08
-
18:50
-
18:10
-
17:04
-
15:28
-
14:13
-
12:48
-
12:03
-
11:35
-
10:44
-
10:11
-
09:48
-
09:46
-
00:57
- 7 июня 2019
-
23:56
-
23:38
-
23:17
-
22:51
-
22:20
-
21:34
-
20:25
Партнерский контент