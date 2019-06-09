Надаль первым в истории 12 раз выиграл один турнир «Большого шлема»

Испанец Рафаэль Надаль стал первым теннисистом в истории, который 12 раз выиграл один турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. До победы на Открытом чемпионате Франции – 2019 Надаль делил лидерство с австралийской спортсменкой Маргарет Корт, которая 11 раз выигрывала Australian Open.

В финальном матче «Ролан Гаррос» второй сеяный Надаль за 3 часа нанёс поражение четвёртой ракетке турнира, австрийцу Доминику Тиму, со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале «Ролан Гаррос», тот матч завершился победой Надаля в трёх сетах — 6:4, 6:3, 6:2.

Ранее Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» в 2005-2008, 2010-2014, 2017 и 2018 годах.

Всего в активе Надаля 18 титулов турниров «Большого шлема».