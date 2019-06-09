Надаль приблизился к Федереру по количеству побед на турнирах «Большого шлема»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал 18-ю победу на турнирах «Большого шлема». В финальном матче «Ролан Гаррос» — 2019 второй сеяный Надаль за 3 часа нанёс поражение четвёртой ракетке турнира, австрийцу Доминику Тиму, со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Надаль одержал 12-ю победу на Открытом чемпионате Франции, став абсолютным рекордсменом по количеству побед на одном турнире «Большого шлема».
По общему числу побед на мэйджорах Надаль приблизился к швейцарцу Роджеру Федереру, в активе которого 20 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На третьей позиции в этом рейтинге сербский теннисист Новак Джокович, выигравший 15 мэйджоров. В топ-10 больше действующих теннисистов больше нет.
Надаль первым в истории 12 раз выиграл один турнир «Большого шлема»
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