Надаль выиграл 93 матча на «Ролан Гаррос» с 2005 года

После победы на «Ролан Гаррос» — 2019 испанский теннисист Рафаэль Надаль обновил свою выдающуюся рекордную статистику на Открытом чемпионате Франции.

Теперь в его активе 93 выигранных матча, которые принесли Надалю 12 титулов на грунтовом турнире «Большого шлема» — абсолютный рекорд теннисных мэйджоров в истории.

Самая продолжительная победная серия Надаля на Открытом чемпионате Франции продолжалась с 2010 по 2015 год и составила 39 матчей. В начале карьеры (с 2005 года на «Ролан Гаррос») испанец не проигрывал 31 поединок подряд.

Самая продолжительная серия выигранных Надалем сетов в Париже была в 2016-18 годах и составила 38 партий. 17 сетов на «Ролан Гаррос» в своей карьере Надаль выиграл со счётом 6:0.

Надаль провёл 24 полуфинальных и финальных матчей «Ролан Гаррос» и ни разу не проиграл.

С 2005 года Надаль уступил на «Ролан Гаррос» только двум теннисистам – шведу Робину Сёдерлингу и сербу Новаку Джоковичу. В противостоянии с первыми ракетками мира в Париже Надаль лидирует со счётом 6-1, с теннисистами топ-10 – 26-1.