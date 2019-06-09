Самые эффектные розыгрыши и триумф Надаля – в обзоре финала «Ролан Гаррос»

Представляем видеообзор финального матча Открытого чемпионата Франции между второй ракеткой соревнований испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и четвёртым сеяным австрийцем Домиником Тимом.
Надаль за 3 часа 1 минуту в четырёх сетах нанёс поражение Тиму со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
Действующий чемпион «Ролан Гаррос» трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Тим подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка. В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале «Ролан Гаррос», тот матч завершился победой Надаля в трёх сетах — 6:4, 6:3, 6:2.
Испанский теннисист в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции, стал и первым игроком в истории, который столько раз выиграл один турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.
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