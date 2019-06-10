Надаль не стремится побить рекорд Федерера по титулам турниров «Большого шлема»

33-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль, выигравший 12-й титул на «Ролан Гаррос», заявил, что не ставит себе цели побить рекорд 37-летнего швейцарца Роджера Федерера по числу титулов на турнирах «Большого шлема». Федерер – 20-кратный победитель мэйджоров, Надаль выиграл 18-й турнир.

«Если честно, меня это не очень волнует. Нельзя постоянно расстраиваться, потому что у соседа дом больше, чем у вас, или телевизор больше, или сад лучше. Знаете, я не так вижу жизнь.

Думаю, я пропустил около 15 или даже больше турниров «Большого шлема» в моей карьере из-за травм. Так что всё сложно», — приводит слова Надаля Reuters.

В финальном матче «Ролан Гаррос» — 2019 второй сеяный Надаль за 3 часа нанёс поражение четвёртой ракетке турнира, австрийцу Доминику Тиму, со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Надаль приблизился к Федереру по количеству побед на турнирах «Большого шлема»