Надаль не стремится побить рекорд Федерера по титулам турниров «Большого шлема»

33-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль, выигравший 12-й титул на «Ролан Гаррос», заявил, что не ставит себе цели побить рекорд 37-летнего швейцарца Роджера Федерера по числу титулов на турнирах «Большого шлема». Федерер – 20-кратный победитель мэйджоров, Надаль выиграл 18-й турнир.
«Если честно, меня это не очень волнует. Нельзя постоянно расстраиваться, потому что у соседа дом больше, чем у вас, или телевизор больше, или сад лучше. Знаете, я не так вижу жизнь.
Думаю, я пропустил около 15 или даже больше турниров «Большого шлема» в моей карьере из-за травм. Так что всё сложно», — приводит слова Надаля Reuters.
В финальном матче «Ролан Гаррос» — 2019 второй сеяный Надаль за 3 часа нанёс поражение четвёртой ракетке турнира, австрийцу Доминику Тиму, со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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