Чемпионка «Ролан Гаррос» Барти стала второй ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 10 июня австралийка Эшли Барти, выигравшая «Ролан Гаррос», поднялась на вторую строчку, чешка Петра Квитова — на пятую, украинка Элина Свитолина — на седьмую, представительница Беларуси Арина Соболенко — на 10-ю.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 29-ю позицию.
Рейтинг WTA. 10 июня
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6486.
2 (8). Эшли Барти (Австралия) — 6350.
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685.
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5345.
5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4925.
6 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 4675.
7 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3967.
8 (3). Симона Халеп (Румыния) — 3963.
9 (7). Слоан Стивенс (США) — 3682.
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
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16 (38). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2747...
29 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 1790...
46 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
52 (58). Екатерина Александрова (Россия) — 1108...
60 (68). Вероника Кудерметова (Россия) — 939...
63 (65). Маргарита Гаспарян (Россия) — 887...
74 (81). Анастасия Потапова (Россия) — 815…
76 (70). Евгения Родина (Россия) — 800...
79 (78). Вера Звонарёва (Россия) — 769…
83 (83). Виталия Дьяченко (Россия) — 721...
86 (49). Мария Шарапова (Россия) — 710...
89 (117). Анна Блинкова (Россия) — 697.
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