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Барти возглавила чемпионскую гонку WTA

Барти возглавила чемпионскую гонку WTA
Теннис / Roland Garros 2019 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 июня австралийка Эшли Барти, выигравшая «Ролан Гаррос», поднялась на первую строчку, чешка Маркета Вондроушова — на седьмую, британка Йоханна Конта — на девятую.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 34-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 10 июня
1 (6). Эшли Барти (Австралия) — 4175.
2 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525.
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3401.
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 3091.
5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2781.
6 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2419.
7 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2350.
8 (7). Симона Халеп (Румыния) — 2327.
9 (13). Йоханна Конта (Великобритания) — 1908.
10 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1827.
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34 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 718...
35 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 701…
41 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 689...
56 (74). Анна Блинкова (Россия) — 555...
65 (55). Виталия Дьяченко (Россия) — 464...
71 (79). Дарья Касаткина (Россия) — 442.
72 (60). Вера Звонарёва (Россия) — 435...
94 (90). Наталья Вихлянцева (Россия) — 357...
96 (83). Мария Шарапова (Россия) — 355...
99 (93). Маргарита Гаспарян (Россия) — 344.

Чемпионка «Ролан Гаррос» Барти стала второй ракеткой мира
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