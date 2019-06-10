Барти возглавила чемпионскую гонку WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 июня австралийка Эшли Барти, выигравшая «Ролан Гаррос», поднялась на первую строчку, чешка Маркета Вондроушова — на седьмую, британка Йоханна Конта — на девятую.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 34-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 10 июня

1 (6). Эшли Барти (Австралия) — 4175.

2 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525.

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3401.

4 (3). Наоми Осака (Япония) — 3091.

5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2781.

6 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2419.

7 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2350.

8 (7). Симона Халеп (Румыния) — 2327.

9 (13). Йоханна Конта (Великобритания) — 1908.

10 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1827.

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34 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 718...

35 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 701…

41 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 689...

56 (74). Анна Блинкова (Россия) — 555...

65 (55). Виталия Дьяченко (Россия) — 464...

71 (79). Дарья Касаткина (Россия) — 442.

72 (60). Вера Звонарёва (Россия) — 435...

94 (90). Наталья Вихлянцева (Россия) — 357...

96 (83). Мария Шарапова (Россия) — 355...

99 (93). Маргарита Гаспарян (Россия) — 344.