Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов стал девятой ракеткой мира

Хачанов стал девятой ракеткой мира
Теннис / Roland Garros 2019 0

В обновлённом рейтинге ATP от 10 июня российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вошёл в топ-10 и расположился на девятой строчке. Итальянец Фабио Фоньини стал 10-й ракеткой мира. Лидирует серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 10 июня
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 715.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6670.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565.
9 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2980.
10 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 2785.

13 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
81 (77). Андрей Рублёв (Россия) — 706.

Хачанов станет седьмым россиянином в топ-10 рейтинга АТР
12 из 12. Надаль всё ещё непобедим на «Ролан Гаррос»
Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз пробился в финал парижского мэйджора. И снова выиграл.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент