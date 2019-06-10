Хачанов стал девятой ракеткой мира
В обновлённом рейтинге ATP от 10 июня российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вошёл в топ-10 и расположился на девятой строчке. Итальянец Фабио Фоньини стал 10-й ракеткой мира. Лидирует серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 10 июня
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 715.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6670.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565.
9 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2980.
10 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 2785.
…
13 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
81 (77). Андрей Рублёв (Россия) — 706.
Хачанов станет седьмым россиянином в топ-10 рейтинга АТР
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