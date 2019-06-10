Барти — о праздновании победы на «Ролан Гаррос»: пиво, стейки, паста

Австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала, как отпраздновала победу на Открытом чемпионате Франции. В финале восьмая сеяная нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.

«Это был прекрасный вечер, со мной были только самые близкие. Пиво, стейки, паста. Никаких речей, только веселье.

Наша команда упорно потрудилась и получила заслуженную награду. Но впереди новый старт — в Бирмингеме. Мне важно поработать над некоторыми вещами, чтобы адаптироваться к игре на траве. Сейчас мы празднуем, но дальше всё начнётся с чистого листа", — приводит слова Барти Stuff.



В рейтинге WTA от 10 июня Барти впервые в карьере поднялась на вторую строчку. В чемпионской гонке Эшли заняла первую позицию.

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