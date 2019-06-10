Российская теннисистка Мария Шарапова получила «уайлд-кард» на турнир Mallorca Open, который пройдёт Испании с 16 по 23 июня.
«Я рада объявить, что приняла „уайлд-кард“ на турнир Mallorca Open. Хочу поблагодарить турнир за такую возможность и всех моих невероятных болельщиков за поддержку в последние месяцы», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.
32-летняя спортсменка получила повреждение в феврале на St. Petersburg Ladies Trophy. Мария не смогла выступить на «Ролан Гаррос», полностью пропустив грунтовый сезон — 2019.
В 2019 году Шарапова приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. Из восьми сыгранных матчей она победила в шести. На Открытом чемпионате Австралии Мария дошла до четвёртого круга, где проиграла хозяйке соревнований Эшли Барти.
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